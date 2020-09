Ilary Blasi e Chanel Totti in una chat a luci rosse, la rabbia di Totti: “Ti piace mia figlia? Ti sfondo” (Di martedì 1 settembre 2020) Scoperto e segnalato alle autorità un gruppo Telegram per scambiare fotografie a luci rosse di Ylary Blasi e Chanel Totti. A quanto pare non c’è limite al peggio. Le foto pubblicate dal settimanale Gente che mostravano il lato b di Chanel Totti, figlia di Francesco e Ilary Blasi sembrano aver innescato una reazione a catena. Infatti, la vicenda è sfociata addirittura nel creazione di un gruppo pedopornografico che vede protagoniste proprio le due donne del calciatore. Nella chat creata e poi cancellata sulla piattaforma Telegram gli utenti si sarebbero scambiati foto intime comprese quelle ritoccate della show girl e di sua ... Leggi su kontrokultura

