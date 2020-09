Il Villaggio del Gusto farà tappa a Caserta (Di martedì 1 settembre 2020) Prosegue il tour del “Villaggio del Gusto” in Campania che, dopo varie tappe, farà capolino anche a Caserta, dal 4 al 6 settembre 2020 a Piazza Gramsci e Viale Douhet, a quattro passi dalla Reggia di Caserta, con il meglio del made in Italy! Tanti saranno i prodotti tipici che si potranno gustare: dolci, pasta, liquori, ma anche artigianato e show cooking! Ci saranno numerosi stand con produttori locali che proporranno prodotti tipici e della tradizione, in un vero e proprio percorso del Gusto tutto da vivere e da assaporare. Gli stand saranno aperti dalle 18:00 alle 24:00. In questo straordinario percorso offerto dal Villaggio del Gusto, possiamo assaggiare dolci, cioccolato, conserve, peperoni cruschi, tanti prodotti DOP, formaggi, salumi, ... Leggi su sbircialanotizia

