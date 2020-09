Il sondaggio del Sole 24 Ore sulla Toscana: Giani e Ceccardi in perfetto equilibrio (e sul referendum è in testa il no) (Di martedì 1 settembre 2020) Come accadde per l’Emilia-Romagna all’inizio dell’anno, anche in Toscana la contesa elettorale è decisamente aperta. Secondo l’ultimo sondaggio Winpoll-Cise pubblicato su Il Sole 24 Ore, Centrodestra e Centrosinistra sono – praticamente – in equilibrio a 20 giorni dalla tornata elettorale: tra Eugenio Giani (Pd) e Susanna Ceccardi (Pd), secondo questa rilevazione, è e sarà un testa a testa. E a sorpresa, ma neanche troppo, anche il sondaggio Toscana mostra come ci sia una leggera prevalenza dei no rispetto ai sì al taglio dei parlamentari. LEGGI ANCHE > La Lega vuole querelare il Corriere per il suo sondaggio sulla ... Leggi su giornalettismo

LegaSalvini : SONDAGGI ELETTORALI CAMPANIA, LA LEGA ANNUNCIA QUERELA E RISARCIMENTO: “NON SIAMO AL 3%” SONDAGGIO IPSOS DEL CORRIE… - fattoquotidiano : La Lega contro il sondaggio del Corriere sulle regionali in Campania. Molteni: “Ci danno al 3%? Querela e 500mila e… - teatrolafenice : ?? «La nostra risposta alla violenza sarà fare musica in modo più bello, più devoto che mai». Nasceva oggi Leonard B… - giornalettismo : Il sondaggio pubblicato su Il Sole 24 Ore mostra un sostanziale equilibrio in Toscana tra il candidato del centrosi… - francofera : RT @AugustoMinzolin: Si vocifera di un sondaggio che vede solo un vantaggio di mezzo punto tra il candidato del csx e quello di cdx in Tosc… -