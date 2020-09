Il maestro a distanza confinato in un’aula invisibile (Di mercoledì 2 settembre 2020) A qualcuno mancano i pesci rossi da salutare e «spiare dal ponte di legno», ad altri le voci degli amici del cuore e la campanella che annuncia la ricreazione e i giochi. Poi c’è chi vuole sapere come passano il tempo sospeso i maestri e le maestre e anche se provano nostalgia per i loro bambini, gli stessi che ogni giorno accoglievano in classe per fare esperienza del mondo insieme e che adesso si ritrovano, ognuno per sé, davanti a … Continua L'articolo Il maestro a distanza confinato in un’aula invisibile proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Poi c’è chi vuole sapere come passano il tempo sospeso i maestri e le maestre e anche se provano nostalgia per ... di chi non vuol vedere e sbandiera la famosa «Dad» (didattica a distanza) come la ...

20 artisti di Velletri uniti per incidere “A Distanza di Una Nota”, da “I Giardini di Marzo” di Lucio Battisti: il VIDEO

“A DISTANZA DI UNA NOTA” è il nome del progetto, nato durante il periodo di lockdown , una singola nota a volte ci fa percorrere distanze che superano di gran lunga il Metro. “I Giardini di Marzo” una ...

