‘Gf Vip 5’, Karina Cascella spiega: “Ecco perché io sarei stata perfetta al posto di Antonella Elia” (Video) (Di martedì 1 settembre 2020) Lunedì 14 settembre andrà in onda la prima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ad affiancare Alfonso Signorini, per la seconda volta alla conduzione del reality di Canale 5, ci sarà Antonella Elia, concorrente della scorsa edizione che il direttore di Chi ha fortemente voluto in questa nuova veste da opinionista. La scelta ricaduta sulla Elia, che quest’estate è stata tra i protagonisti di Temptation Island insieme al compagno Pietro Delle Piane, è stata commentata da un’altra opinionista di Mediaset. Stiamo parlando di Karina Cascella che, dopo aver mosso i primi passi negli studi di Uomini e Donne, da anni è un volto fisso delle trasmissioni condotte da Barbara D’Urso. Karina, nota per non aver mai avuto ... Leggi su isaechia

CapitanoNemo : RT @ElisabettaGall7: @FabrizioDelpret Ricca? Una che, non più giovane, sbarca il lunario partecipando al GF Vip con sua figlia dubito che s… - geppy2911 : GF VIP. TORNA CRIS MALGIOGLIO L' UOMO (VA BE) CHE HA PREVISTO LA MASCHER... - Ghita74924847 : Briatore contrario al GF Vip: la decisione di Elisabetta Gregoraci sulla partecipazione al programma - voltoincognito : Martina sono a tanto così ???? da far passare un aereo sopra casa tua, stile Gf VIP, con uno striscione con scritto s… - Novella_2000 : Un concorrente storico del GF Vip tornerà per un ruolo speciale? (e noi siamo pieni di gioia) -

