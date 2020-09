Gemma Galgani, la dama di UeD dopo il lifiting. Ecco com’è diventata (Di martedì 1 settembre 2020) Gemma Galgani? Nessuno ci avrebbe creduto ai tempi dei suoi esordi televisivi(la donna ha debuttato a Uomini e Donne intorno al 2010), eppure la dama torinese è diventata uno dei volti più chiacchierati e seguiti del piccolo schermo italiano. I melodrammi inscenati nello studio di Mediaset di Maria De Filippi l’hanno consacrata come il simbolo indiscusso delle sofferenze amorose, la sua forza sta nella carica tragicomica che la segue come un’ombra. Anche nella prossima stagione di Uomini e Donne, che riserverà grandissime novità dal 7 settembre 2020, Gemma Galgani non poteva che essere la protagonista indiscussa. A ridosso della ripartenza del celebre dating show di Canale Cinque, l’acerrima nemica di Tina Cipollari si presenterà ... Leggi su tuttivip

Novella_2000 : Karina Cascella dura contro Antonella Elia e Gemma Galgani - zazoomblog : Gemma Galgani trasformata dal lifting? Come la vedremo nelle prime puntate di Uomini e Donne - #Gemma #Galgani… - leonverlaine : RT @TRASHPERSON18: UeD Trono Over (2018): Gemma Galgani contro Barbara De Santi - LadyNews_ : #GemmaGalgani di #UominieDonne dopo il #lifting: ecco com'è diventata la dama del trono over - tempoweb : Giallo sui ritocchini. Giorgio Manetti contro Gemma Galgani #gemmagalgani #giorgiomanetti #uominiedonne… -