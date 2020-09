Diaco e Io e te chiuso per coronavirus, "l'esito del secondo tampone". Clamoroso giallo in Rai, cosa non torna (Di martedì 1 settembre 2020) Poche ore dopo la telefonata a La vita in diretta Estate, Pierluigi Diaco ha appreso che il tecnico di Io e te positivo al coronavirus è risultato negativo al secondo tampone. secondo l'indiscrezione di Blogo, ora la Rai "starebbe decidendo il da farsi per quanto riguarda il ritorno in onda o meno del programma". Il talk di Raiuno infatti era stato sospeso e di fatto chiuso con una settimana d'anticipo per prevenire eventuali altri casi di Covid. Al telefono con Andrea Delogu, Diaco aveva confessato che "questo saluto che sto facendo ai telespettatori sia anche l'ultima occasione di rivolgermi al pubblico". Nei palinsesti Rai è proprio La vita in diretta Estate ad allungarsi anticipando la messa in onda per coprire il buco ... Leggi su liberoquotidiano

