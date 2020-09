Coronavirus: in Brasile al via lo studio su un farmaco per i pazienti gravi (Di martedì 1 settembre 2020) Non si ferma la ricerca italiana su Covid-19. E’ arrivato il disco verde dell’Anvisa, l’agenzia del farmaco del Brasile, per lo studio clinico di fase II voluto da Dompé in 10 centri brasiliani, intitolato Repavid-19 e mirato a valutare l’efficacia e la sicurezza di reparixin in pazienti adulti ospedalizzati con polmonite Covid-19 grave. L’approvazione di Anvisa segue quella dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) dello scorso maggio. Per la fase III, una volta che i dati di efficacia e sicurezza siano valutati positivamente, è previsto l’allargamento dello studio anche agli Stati Uniti d’America. Il farmaco inibisce l’azione dell’interleuchina 8 (IL-8), una delle proteine ​​di ... Leggi su meteoweb.eu

Brasilia, 01 set 15:04 - (Agenzia Nova) - La difficile gestione economica del paese alle prese con gli effetti della pandemia di coronavirus, è rilevata da varie istituzioni nazionali e internazionali ...

Polonia: coronavirus, aggiornata nuovamente lista paesi per cui sono sospesi i collegamenti

Varsavia, 01 set 15:08 - (Agenzia Nova) - Sono 44 i paesi contenuti nell'ultimo decreto del governo della Polonia sul divieto di voli internazionali diretti in relazione alla pandemia di coronavirus.

