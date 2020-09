CdS - Ghoulam via? Mendes lavora per il trasferimento al Wolverhampton (Di martedì 1 settembre 2020) Cosa ne sarà del futuro di Ghoulam? Ci lavora Mendes. Il potente agente portoghese sonda il mercato per restituire al difensore una nuova opportunità. Leggi su tuttonapoli

Cosa ne sarà del futuro di Ghoulam? Ci lavora Mendes. Il potente agente portoghese sonda il mercato per restituire al difensore una nuova opportunità . Il terzino è in uscita dal Napoli e ne sta parlan ...

Michal Karbownik sarà , salvo clamorosi ripensamenti, il nuovo acquisto del Napoli di questa campagna estiva di calciomercato. Il terzino del Legia Varsavia ha accettato la destinazione con grande entu ...

