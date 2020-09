Caschetto e mini frangetta: si presenta all’evento con il nuovo look e si prende tutta la scena (Di martedì 1 settembre 2020) frangetta sbarazzina, Caschetto, completo bianco con chiodo di pelle giallo. E mascherina d’ordinanza, con la scritta curiosa “Why so serious?”, ovvero perché così seria. Si è presentata così, dopo diverso tempo lontana dai riflettori, a un evento ufficiale speciale, la prima tappa del Tour De France a Nizza, stupendo tutti con questo nuovo look. Una ventata di novità, dunque, per Charlene di Monaco che l’ultima volta era stata fotografata con i suoi gemellini, Gabriella e Jacques, sul balcone di Palazzo Grimaldi in occasione della festa del Principato. La principessa 42enne e il marito 62enne hanno tagliato il nastro della partenza del Tour della maglia gialla. E Charlene ha onorato il colore del giro con il chiodo in tinta oltre che con questo ... Leggi su caffeinamagazine

