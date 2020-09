Calciomercato Inter, Meret pronto a sostituire Handa ma solo dal 2021 (Di martedì 1 settembre 2020) Tiene sempre banco in casa Inter la questione legata all’estremo difensore che in un prossimo futuro dovrà raccogliere la pesante eredità di Samir Handanovic. Nonostante gli addii di Padelli e Berni, il club non Interverrà questa estate per cercare il nuovo titolare dell’area di rigore. Una decisione volta a non destabilizzare l’ambiente e a testare … L'articolo Leggi su dailynews24

Gazzetta_it : #Vidal-#Inter, l'accordo c'è: biennale con opzione da 6 milioni netti. Ma prima deve svincolarsi col #Barcellona… - DiMarzio : #Brazao all'Oviedo: ufficiale la partenza dall'#Inter - DiMarzio : #Calciomercato | Incontro #Cagliari-#Inter per #Nainggolan: le utlime - internewsit : UFFICIALE - Inter, tesserato il 2001 Vagiannidis e altri due giovani: i nomi - - enrick81 : @famigliasimpson @napoliforever89 @Tvottiano @tw_fyvry @misterf_tweets @Federic01996 @SfideTv @CIAfra73 @ZeusMega… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Inter, si parla di uno scambio folle. Bufala o verità? Cittaceleste.it Milan, rossoneri scatenati: dopo Tonali anche Diaz. Bennacer in partenza?

Nel giro di pochi giorni il calciomercato del Milan sembra essere decollato, verso la direzione auspicata dalla tifoseria: un mercato di qualità e all'altezza del blasone del club rossonero. Dopo aver ...

Dzeko-Inter, Marotta e Ausilio incontrano l’intermediario italiano: sgambetto alla Juve

Edin Dzeko è uno dei calciatori più ricercati e desiderati d'Italia. Il centravanti bosniaco della Roma è nel mirino dell'Inter di Antonio Conte da circa 12 mesi e nelle ultime settimane è finito sull ...

Nel giro di pochi giorni il calciomercato del Milan sembra essere decollato, verso la direzione auspicata dalla tifoseria: un mercato di qualità e all'altezza del blasone del club rossonero. Dopo aver ...Edin Dzeko è uno dei calciatori più ricercati e desiderati d'Italia. Il centravanti bosniaco della Roma è nel mirino dell'Inter di Antonio Conte da circa 12 mesi e nelle ultime settimane è finito sull ...