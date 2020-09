Calcio, Malagò: “Abbonati allo stadio è una soluzione” (Di martedì 1 settembre 2020) Il campionato riparte, ora c’è anche la data. L’emergenza ha di fatto posticipato l’inizio della nuova stagione, che prenderà il via a ridosso di ottobre. Diverse le questioni ancora da pianificare, tra cui la presenza dei tifosi allo stadio. Su questo punto la soluzione più accreditata sarebbe quella di dare accesso ai soli abbonati. Un modo così per evitare fiumi di gente e gli spostamenti dei tifosi in trasferta. Un’opzione appoggiata anche dal presidente del Coni Giovanni Malagò, che intervenuto a margine della presentazione del Premio internazionale Fair Play Menarini ha commentato l’attuale situazione del Calcio italiano. “Giusta la ripartenza dei campionati” “La FederCalcio ha fatto bene a dare l’ok alla ripartenza dei ... Leggi su italiasera

