Brozovic, ma quale addio? Su Instagram giura amore all’Inter (Di martedì 1 settembre 2020) Sono ore intense di mercato in casa Inter. I rumor riguardo ad eventuali partenze sono iniziati ancora prima del lockdown e tra i papabili partenti figurava anche Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è migliorato stagione dopo stagione e la gestione Conte sembra averlo migliorato ancora di più.Brozovic, LETTERA D'amore ALL'INTERcaption id="attachment 1011231" align="alignnone" width="300" Brozovic (Getty Images)/captionIn queste ore si è parlato ancora del possibile addio del croato che però ha risposto in maniera 'social' a tutte le voci di mercato. Il centrocampista su Instagram ha scritto parole al miele per i colori nerazzurri e la sua partenza ora non sembra essere così scontata. Ecco il messaggio di Brozovic: "Caro popolo ... Leggi su itasportpress

