Bombardamenti del 31 agosto '43, commemorazione a Pescara (Di martedì 1 settembre 2020) Pescara - Si è svolta ieri sera presso la Sala Consigliare del Comune di Pescara - e non più, causa maltempo, in largo Chiola come previsto inizialmente - la cerimonia di commemorazione delle vittime dei Bombardamenti sulla città di Pescara del 31 agosto del 1943. Una corona di alloro è stata deposta dal sindaco Carlo Masci, dal presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli e dal Prefetto vicario, Carlo Torlontano, in ricordo delle oltre duemila vittime. Presenti, oltre alle associazioni combattentistiche e d'arma con i loro gonfaloni, il presidente del Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri, il presidente della Provincia di Pescara, Antonio Zaffiri. "Se è vero che la storia non assolve e non condanna, perché la storia ... Leggi su abruzzo24ore.tv

joepanther : RT @CPIPescara: Pescara, CasaPound ricorda le vittime dei bombardamenti anglo-americani del 31 agosto 1943 “Una profonda ferita incisa nell… - mdimagritt : RT @OttobreInfo: Si parla sempre giustamente molto degli ininterrotti, da ben 16 giorni, bombardamenti del regime sionista su Gaza. O no? - giuroby : RT @OttobreInfo: Si parla sempre giustamente molto degli ininterrotti, da ben 16 giorni, bombardamenti del regime sionista su Gaza. O no? - mirko_iacomelli : RT @CPIPescara: Pescara, CasaPound ricorda le vittime dei bombardamenti anglo-americani del 31 agosto 1943 “Una profonda ferita incisa nell… - lupodelta : RT @pescaranews: Pescara: CasaPound ricorda le vittime dei bombardamenti anglo-americani del 31 agosto 1943 -

Ultime Notizie dalla rete : Bombardamenti del A Pescara commemorate vittime bombardamenti 31 agosto 1943 Agenzia ANSA liliana segre tiene in braccio la figlia federica

«Cari ragazzi, tocca a voi. Prendete per mano i vostri genitori, i vostri professori. In questo momento d' incertezza prendete per mano l' Italia». Liliana Segre, superstite alla Shoah, si rivolge ai ...

Non rullare

Nell’inverno del 1936, rimasto ferito nei bombardamenti di Madrid, il diciassettenne Alejandro Finisterre si trovò in ospedale insieme ad altri ragazzini storpiati o mutilati che non avrebbero potuto ...

«Cari ragazzi, tocca a voi. Prendete per mano i vostri genitori, i vostri professori. In questo momento d' incertezza prendete per mano l' Italia». Liliana Segre, superstite alla Shoah, si rivolge ai ...Nell’inverno del 1936, rimasto ferito nei bombardamenti di Madrid, il diciassettenne Alejandro Finisterre si trovò in ospedale insieme ad altri ragazzini storpiati o mutilati che non avrebbero potuto ...