Bimba di 3 anni rimane incastrata nell’aquilone e vola via nel cielo | il Video

Il Video alla fine dell'articolo. A Taiwan si è rischiata la tragedia durante un festival quando una bambina di 3 anni è rimasta impigliata nella coda di un aquilone ed è volata a decine di metri dal suolo. Il festival internazionale degli aquiloni si è tenuto nella città di Hsinchu, a sud della capitale Taipei. Il Video dell'incidente, diventato virale sui social media, mostra alcune persone che preparano il grande aquilone arancione che già fluttua per il forte vento. Quando, però, gli organizzatori lasciano andare l'aquilone, vola in alto insieme a una bambina (non è chiaro come ci sia rimasta intrappolata). Nel Video si sente gente urlare dalla paura mentre la piccola viene sballottata qua ...

