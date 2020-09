“Al Cts dico: è il momento di spingere l’app Immuni, far crescere i download tra i ragazzi che andranno a scuola. Risultati di prevenzione e risparmio” (Di martedì 1 settembre 2020) “Qualcuno ha cambiato idea sull’utilizzo della mascherina. Ebbene, se domani mattina vedessi Matteo Salvini utilizzare e invitare a scaricare Immuni, sarei la persona più felice del mondo nel riscoprire l’Italia unita, pronta a combattere contro la diffusione del Covid-19”. Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri spiega a ilfattoquotidiano.it perché considera “profondamente sbagliata” quella che definisce “l’opera di demonizzazione di Immuni”, che poi ha spinto molti italiani a non scaricarla, anche tra i giovani. Da esponente del governo, oltre che medico, chiarisce il suo punto di vista sull’applicazione presa di mira da mesi e che, invece “molto avrebbe potuto fare nel contact tracing, proprio nei mesi estivi e soprattutto per i giovani, limitando ... Leggi su ilfattoquotidiano

