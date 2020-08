Vidal alla Juve, operazione impossibile: ecco perché (Di lunedì 31 agosto 2020) L’invito è stato sottile e puntuale: “Se mi chiamassero sarei felice”. Così Arturo Vidal ha risposto allo youtuber Daniel Habif, che gli ha chiesto un parere sulla nuova avventura di Pirlo sulla panchina della Juventus e di un suo possibile ritorno in bianconero. Il centrocampista cileno a Torino ha lasciato uno splendido ricordo, si è fatto amare da tutti. Ma un ritorno, ad oggi, non è possibile. La Juve infatti ha finito i posti riservati ai nuovi extracomunitari in rosa, motivo per cui il cileno può solo accontentarsi di accarezzare l’idea di tornare a giocare nello stadio dove è stato acclamato per anni. Oggi Vidal è stato messo ai margini dal Barcellona, è alla ricerca di una nuova squadra. alla ... Leggi su italiasera

