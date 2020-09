Trump, Salvini e Di Maio le sparano sempre più grosse, ma la sinistra sleepy continua a prenderle senza reagire (Di lunedì 31 agosto 2020) Il fatto che all’indomani della convention repubblicana, in cui Donald Trump non ha risparmiato nessun genere di deformazione della realtà e demonizzazione dell’avversario, si sia notevolmente ridotto il suo distacco rispetto a Joe Biden, che alla convention democratica ha fatto esattamente l’opposto, evitando persino di nominare il principale esponente dello schieramento a lui avverso, non può non suonare sinistramente familiare a orecchie italiane. Troppe volte in passato l’elettore di sinistra ha assistito alla rapida scomparsa, nel corso della campagna elettorale, di abissali distacchi disegnati da sondaggisti e giornalisti compiacenti nelle settimane precedenti. Resta da capire se questa dinamica sia da imputare, come molti hanno spesso sostenuto, alle pessime campagne condotte dal fronte ... Leggi su linkiesta

Matteo Salvini entra nella campagna elettorale per le presidenziali americane. Tra le centinaia di post e tweet che appaiono ogni giorno sui suoi profili infatti arriva anche la presa di posizione di ...

Le bugie di Zingaretti sul Covid

Qualche giorno fa alla festa dell'Unità di Cesena il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha strappato qualche applauso ai militanti sostenendo che «per fortuna» la crisi sanitaria del coronavirus in I ...

