‘Temptation Island 7’, Ciavy Maliokapis parla dei sentimenti che nutre per Valeria Liberati! E a proposito di un figlio insieme… (Di lunedì 31 agosto 2020) Il percorso di Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis nel corso della settima e ultima edizione di Temptation Island si è rivelato piuttosto turbolento: era stato Ciavy a richiedere il falò di confronto immediato dopo aver visto la forte complicità e vicinanza tra la fidanzata Valeria e il single Alessandro Basciano. Dopo il confronto i due hanno deciso di lasciare i rispettivi villaggi da single, salvo poi ritrovarsi a distanza di un po di tempo. Adesso le cose tra i due procedono nel migliore dei modi e rispondendo a delle domande dei fan su Instagram Ciavy – tra le varie risposte – si è detto cambiato da quando è uscito dal docu-reality soprattutto nel rapporto con Valeria e a chi gli ha chiesto quanto ami ... Leggi su isaechia

trash_italiano : Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Live - Non è la d'Urso. - maybeloriBerte : Una mia compaesana va a Temptation island, aspettatevi tea bollente - blogtivvu : “Emma Marrone, ho un video per te”, il teaser di “Latina” come Temptation Island ????? ? Ti raccontiamo tutto (VIDEO… - zazoomblog : Temptation Island: Lara Zorzetto presenta il suo principino - #Temptation #Island: #Zorzetto - lafeshionblo : io con il mio futuro fidanzato devo andare per forza a temptation island perché sì -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Temptation Island Oggi in TV 24 giugno: film e programmi SoloDonna