Serie B, stagione al via il 26 settembre (Di lunedì 31 agosto 2020) ROMA - Via libera alla ripartenza del campionato di Serie B, con prima giornata fissata al 26 settembre. Lo ha stabilito oggi il consiglio federale della Figc. Di seguito tutte le date di inizio dei ... Leggi su corrieredellosport

Inter : ?? | ASSIST I migliori 10 assist nel corso della stagione 2019/20 tra Champions League, Europa League, Serie A e Co… - sscnapoli : ?? #Rrahmani “Non ho mai segnato in Serie A nonostante il gran numero di tiri effettuati, spero di essere più fortun… - capuanogio : Il #BayernMonaco aveva fatto il Triplete nel 2013 con un allenatore (#Heynckes) che da mesi era stato annunciato al… - adorexsmendes : RT @perchetendenza: 'Hill House': Perché è stato pubblicato il trailer della seconda stagione della serie horror, intitolata The Haunting o… - sportli26181512 : #SerieB, stagione al via il 26 settembre: Il Consiglio federale fissa la data della prima giornata… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie stagione Gomorra 5: Finalmente Iniziate le Riprese dell’Ultima Stagione della Serie TV Mad for Series Disastro rosso

La Ferrari chiude un il weekend disastroso, in cui non è riuscita a far meglio di un 13^ e un 14^ posto in Belgio e si avvia verso il Gran Premio di Monza con tantissimi dubbi e poche certezze. Convoc ...

Lecce, infortunio Rispoli | Arriva il comunicato UFFICIALE

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Lecce ha reso note le condizioni di Andrea Rispoli. L’esterno destro si è infortunato e il club ha rilasciato una nota. Andrea Rispoli () Il Lecce, con ...

La Ferrari chiude un il weekend disastroso, in cui non è riuscita a far meglio di un 13^ e un 14^ posto in Belgio e si avvia verso il Gran Premio di Monza con tantissimi dubbi e poche certezze. Convoc ...Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Lecce ha reso note le condizioni di Andrea Rispoli. L’esterno destro si è infortunato e il club ha rilasciato una nota. Andrea Rispoli () Il Lecce, con ...