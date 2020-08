Serie A, accolta la richiesta di Atalanta e Inter: inizio in ritardo, niente da fare per Cagliari e Roma (Di lunedì 31 agosto 2020) Atalanta e Inter cominceranno con una settimana di ritardo la Serie A 2020/21. Come riportato da ‘Repubblica’, la decisione è stata presa all’unanimità dal Consiglio di Lega considerando la partecipazione alle final eight europee delle due squadre italiane. Respinta, invece, la richiesta di Cagliari e Roma. Calendari calcio italiano, l’annuncio di Gravina: “Ecco quando si ripartirà dalla A alla D”L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Daniele82529070 : Serie A 2020/21, accolta la richiesta di Atalanta e Inter - Bubu_Inter : @GianniBecci Così come la Ligue 1 è finita molto prima della Serie A. Non capisco dove sia il problema, di una rich… - sportli26181512 : Folla per il Napoli a Castel di Sangro, occhi puntati su Osimhen: Folla per il Napoli a Castel di Sangro, occhi pun… -