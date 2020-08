Samsung Galaxy Note 20 Ultra e Note 20: tutto quello che occorre sapere (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Samsung Galaxy Note 20 Ultra, e Galaxy Note20, sono gli ultimi arrivati sul mercato dall’azienda sudcoreana. Molte le differenze con il modello precedente, molte altre le similitudini, in particolare quando si tratta di S Pen.In questa pagina sono raccolti tutti gli articoli dedicati al super costoso top di gamma Samsung, così che chiunque possa avere un accesso rapido alle specifiche tecniche, ai prezzi ufficiali e non, alle possibili rateizzazioni con gli operatori oltre a conoscere le eventuali problematiche Note a cui sono soggetti i due device della serie 2020.Trucchi Galaxy Note10/10+, dove acquistarlo, S Pen e tempi di ricarica ... Leggi su pantareinews

