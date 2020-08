Recovery Fund, il 10% in anticipo Ma serve l’ok Ue al piano di riforme (Di lunedì 31 agosto 2020) "In linea con le conclusioni del Consiglio europeo, nel contesto del Recovery Fund, Recovery and resilience Facility, è possibile il pagamento di un pre-finanziamento del 10% del contributo finanziario per ciascuno Stato membro, con l'approvazione del piano" di rif... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

AlbertoBagnai : Tralasciando l’idiozia della tesi sostenuta (per ovvi motivi l’austerità implicita nel recovery fund renderà ancor… - La7tv : #omnibus Fabio Dragoni non è convinto che il #RecoveryFund sia lo strumento più utile per curare l'economia italian… - marattin : Il commissario Ue al commercio (delega cruciale perché esclusiva Ue) si è dimesso perché ha partecipato ad una cena… - Ettore572 : RT @Affaritaliani: Recovery Fund, il 10% in anticipo ma serve l’ok Ue al piano di riforme - Affaritaliani : Recovery Fund, il 10% in anticipo ma serve l’ok Ue al piano di riforme -