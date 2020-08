Psg, potrebbe essere Mauro Icardi uno dei due calciatori positivi al Covid-19 (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Paris Saint-Germain, come riportato qualche minuto fa, ha comunicato di avere due presunti casi di Covid-19 all’interno della propria rosa. Ora, secondo quanto riferito da ‘L’Equipe’, emergerebbero nuovi dettagli sulla vicenda: uno dei due calciatori potrebbe essere l’ex attaccante dell’Inter, Mauro Icardi. Il club, infatti, ha posto in isolamento i giocatori che stanno rientrando dalle Isole Baleari e tra questi c’è proprio l’argentino, che insieme Ander Herrera, Keylor Navas e Neymar, ha trascorso le vacanze nei luoghi in cui il virus circola attivamente al momento. I due giocatori sospettati di essere positivi al coronavirus insieme all’argentino, sarebbero i suoi connazionali Angel ... Leggi su sportface

