Prossimi 45 giorni: previsioni meteo climatiche con ausilio di ECMWF (Di lunedì 31 agosto 2020) La linea di tendenza di settembre è stata analizzata dal mio collega. Se desiderate confrontarla con questa analisi, il link è il seguente. Inoltre abbiamo pubblicato il trend 30 giorni del meteo aeronautica militare italiana. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo climatiche con ausilio di ECMWF: TEMPERATURA A 2 METRI La proiezione dei Prossimi 45 giorni indica modeste anomalia dalla norma, passando da una prima fase con valori sotto media, ad una persistenza di temperatura sopra la norma. L’anomalia maggiore si profilerebbe per l’Europa centro orientale, mentre quella dell’Atlantico patirebbe di temperature più basse. GEOPOTENZIALE 500 ... Leggi su meteogiornale

