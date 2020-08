Piemonte, insegnante positiva al Coronavirus in una scuola di Verbania: istituto chiuso, 6 studenti in isolamento (Di lunedì 31 agosto 2020) Caso di Coronavirus in una scuola di Verbania: 6 in isolamento Un caso di Coronavirus è stato riscontrato in una scuola di Verbania, in Piemonte, mentre si svolgevano i corsi del cosiddetto “Pon”, il programma operativo nazionale promosso dal Ministero con fondi europei. Il caso, emerso nella giornata di domenica 30 agosto, ha provocato l’immediata chiusura dell’istituto scolastico Cobianchi e l’isolamento di 6 studenti. A risultare positiva, infatti, è stata una docente, totalmente asintomatica, che è stata segnalata dall’Asl e a sua volta posta in isolamento. “Non è un focolaio, ma un caso ... Leggi su tpi

