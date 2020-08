Oggi riprende IL SEGRETO: dove eravamo rimasti? (Di lunedì 31 agosto 2020) Da Oggi, lunedì 31 agosto 2020, alle 15.30 riprendono le puntate italiane inedite de Il SEGRETO. Ricapitoliamo dunque a che punto si erano interrotte tutte le storyline principale della telenovela iberica, che giungerà definitivamente a conclusione tra 108 episodi.Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni del 7 e 12 settembre 2020Rosa, Marta e Adolfo Partiamo dal triangolo principale della telenovela iberica. Nelle ultime puntate andate in onda, Adolfo de los Visos (Adrian Pedraja) ha infatti deciso di contrarre matrimonio con Rosa Solozabal (Sara Sanz), pur essendo innamorato di Marta (Laura Minguell). Dopo aver chiesto a quest’ultima, senza successo, di fuggire insieme a lui, il ragazzo è così andato avanti coi preparativi delle nozze, motivo per cui ha accettato l’ennesima decisione “folle” di ... Leggi su tvsoap

