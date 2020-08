Migranti: trasferite oltre 300 persone, a Lampedusa ne restano 1.200 (Di lunedì 31 agosto 2020) Palermo, 31 ago. (Adnkronos) - Sono oltre 300 i Migranti che sono stati trasferiti, tra la notte scorsa e questa mattina, dall'isola di Lampedusa. restano così oltre 1.200 persone divise tra l'hotspot e la Casa della fraternità. Leggi su liberoquotidiano

Le presenze arrivate a 1.560 tra l’hot spot e la Casa della fraternità gestita dalla parrocchia dopo il maxi-sbarco di domenica sera (370 persone su un peschereccio) ...

