Migranti | Romano Cp | ‘bene vertice a Palazzo Chigi | serve dialogo'

Palermo, 31 ago. (Adnkronos) - "Un vertice operativo a Roma tra il presidente Musumeci e il premier Conte sull'emergenza sanitaria e su quella dei Migranti: è un'ottima notizia, nel solco di quanto da noi auspicato per uscire dall'empasse e dallo scontro politico-istituzionale". A dirlo è Saverio Romano, leader di Cantiere popolare, che aggiunge: "Abbiamo sempre ribadito la necessità di un confronto e dell'avvio di un dialogo costruttivo che individui tempi, soluzioni e responsabilità". "La leale collaborazione tra le istituzioni, nel rispetto delle prerogative - aggiunge -, è l'unica strada per affrontare e risolvere con sobrietà e rigore le complesse vicende legate all'immigrazione e all'emergenza sanitaria. Avanti così!".

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Romano L’Italia costretta a risarcire i migranti per averli respinti in Libia - Annalisa Camilli Internazionale Sbarcati a Fiumicino cinque eritrei respinti illegalmente in mare. È la prima volta

«Sono felice soprattutto perché dopo tanti anni è stata fatta giustizia. Il mio sogno adesso è poter vivere tranquillamente, come una persona libera». H. ha poche parole da dire dopo lo sbarco in Ital ...

Crotone, barca con migranti esplode in mare: 3 morti, 2 dispersi e diversi feriti

Crotone, barca con migranti prende fuoco ed esplode al largo della costa: 3 morti e 2 dispersi Un'imbarcazione con a bordo alcuni migranti, che venivano soccorsi dalla capitaneria di porto, ha preso f ...

