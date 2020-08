“Meglio spacciatori che agenti”: la frase attribuita a una consigliera PD è del 2016, ancora decontestualizzata (Di lunedì 31 agosto 2020) “Meglio spacciatori che agenti”, leggiamo in un post pubblicato dal deputato Lega Gianni Tonelli nella giornata di ieri, 31 agosto 2020, di cui i nostri lettori ci chiedono verifica. Nel post vediamo il volto di una consigliera comunale PD di Ferrara accompagnato da una citazione a lei attribuita. Secondo la narrazione di Tonelli la consigliera preferirebbe avere a che fare con gli spacciatori anziché con la polizia. IO NON HO PAURA DELLA POLIZIA A me spaventa di più un esponente del PD, partito al governo, che preferisce gli spacciatori ai poliziotti. A me come a tutte le persone per bene non spaventa la Polizia Notizia datata, ma la “signora” è ancora al suo posto. Evidentemente dichiarazioni del genere non sono ... Leggi su bufale

Noovyis : (“Meglio spacciatori che agenti”: la frase attribuita a una consigliera PD è del 2016, ancora decontestualizzata)… - ClaudioPiNdArO : @ilariabaraldi1 - frances79154863 : Consigliere Pd attacca la polizia: 'Meglio spacciatori che agenti' - Maui_74 : @chiccoeri @battaglia_persa @stormi1904 @salviamoroma @RiprendRoma @Antincivili @PoveraR @BastaRaggi @romatoday… - facciamocome : In Antartide ci sono in carcere più colletti bianchi che spacciatori: sarà un caso che vanno meglio di noi? -

Ultime Notizie dalla rete : “Meglio spacciatori Vittorio Brumotti: "Io, aggredito dagli spacciatori: dietro di loro ho visto la 'ndrangheta" Corriere della Sera