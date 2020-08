Marin: “Sono felice di essere al Cagliari” (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Cagliari ha ufficializzato l’arrivo dall’Ajax di Marin, “Ciao ragazzi sono molto felice di essere qui, forza Casteddu!” ha commentato il nuovo calciatore rossoblu sui social del club sardo. Inizia oggi l’avventura di Razvan in Sardegna. .@Marin Razvan pic.twitter.com/rip7nyYMXx — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 31, 2020 Foto: L'articolo Marin: “Sono felice di essere al Cagliari” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

