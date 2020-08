Libano, il presidente Aoun: “Sì a Stato laico per tutelare pluralismo” (Di lunedì 31 agosto 2020) ROMA – Mentre il Libano si appresta in queste ore a nominare un nuovo primo ministro dopo le dimissioni di Hassan Diab dello scorso 10 agosto, il presidente della Repubblica, Michel Aoun, ha invocato un cambio nel sistema politico del Paese, auspicando per la prima volta la trasformazione in uno “Stato laico”. Secondo il presidente infatti, intervenuto ieri nel corso delle celebrazioni per il centesimo anniversario del Paese, “solo uno Stato laico e’ capace di tutelare il pluralismo, di preservarlo trasformandolo in unita’ reale”. Aoun ha inoltre invitato al dialogo autorita’ religiose e leader politici, con l’obiettivo di arrivare ad una formula “accettabile per tutti”. Leggi su dire

