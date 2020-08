Legacy of Kain: Soul Reaver ha ora una mod che trasforma il gioco in HD (Di lunedì 31 agosto 2020) Legacy of Kain: Soul Reaver, un gioco di azione e avventura, è stato pubblicato per la prima volta nel 1996 e sviluppato da Crystal Dynamics. La serie non ha visto molta considerazione ultimamente, ma ciò non impedisce ai fan di trovare modi per migliorare il capitolo presente.I fan di Legacy of Kain: Soul Reaver dovrebbero essere felici di sapere che il gioco è ancora vivo. Nello specifico, è stata aggiunta una nuova mod al gioco da un grande fan della serie. La mod è una rimasterizzazione HD potenziata dall'IA per la versione Dreamcast del gioco. RainaAudron ha creato la mod appositamente per Dreamcast, poiché afferma che "la versione ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #LegacyOfKainSoulReaver rinasce in HD grazie ad una mod. -

Ultime Notizie dalla rete : Legacy Kain Legacy of Kain Soul Reaver: Raziel rinasce in HD grazie a mod e AI Everyeye Videogiochi Legacy of Kain Soul Reaver: Raziel rinasce in HD grazie a mod e AI

Nonostante l'ormai lontana cancellazione di Legacy of Kain: Dead Sun, la community videoludica continua a sperare in un ritorno sulla scena del protagonista di Legacy of Kain: Soul Reaver. Negli Anni ...

Immortal Realms: Vampire Wars – Recensione

Recensione di Immortal Realms: Vampire Wars. Gioco per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, il videogioco è uscito il 28/08/2020 Nel vasto panorama videoludico ci sono stati diversi titoli a ...

Nonostante l'ormai lontana cancellazione di Legacy of Kain: Dead Sun, la community videoludica continua a sperare in un ritorno sulla scena del protagonista di Legacy of Kain: Soul Reaver. Negli Anni ...Recensione di Immortal Realms: Vampire Wars. Gioco per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, il videogioco è uscito il 28/08/2020 Nel vasto panorama videoludico ci sono stati diversi titoli a ...