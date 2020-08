Katy Perry a pochi giorni dal parto si mostra con l’intimo contenitivo e per l’allattamento (Foto) (Di lunedì 31 agosto 2020) Sono passati pochissimi giorni dal parto per Katy Perry e la pop star ha voluto lanciare un altro messaggio body positive mostrandosi con i mutandoni contenitivi e il reggiseno per l’allattamento. Foto che Katy Perry ha scattata dal suo bagno e postato tra le storie Instagram. Niente di più vero e le mamme che hanno appena partorito lo sanno bene. Sanno che la pancia non va via subito, tranne alcuni casi fortunatissimi. Sanno che ci sono non solo tutte le forme post parto, i dolori, la stanchezza unita alla forza incredibile, ma anche il seno enorme e il bebè da allattare. Niente di semplice ma tutto è così meraviglioso che vale la pena anche di essere ammirato. Sono ... Leggi su ultimenotizieflash

