Inter | Hakimi arriva ad Appiano in settimana

Il neo acquisto dell'Inter è pronto a cominciare la sua avventura in nerazzurro Finalmente Achraf Hakimi. Dopo le visite mediche svolte tempo fa, il neo acquisto dell'Inter è pronto ad arrivare a Milano per cominciare la sua avventura in nerazzurro. Il marocchino è in vacanza dal 26 giugno, ultima giornata di Bundesliga giocata con il Borussia Dortmund, e deve ora lavorare per ritrovare la condizione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Hakimi dovrebbe arrivare ad Appiano Gentile tra mercoledì e giovedì e comincerà a lavorare con qualche altro giocatore nerazzurro di rientro dai vari prestiti.

Vendere per poi acquistare. E' questo il leitmotiv in casa Inter la quale, dopo aver speso 90 milioni fra i riscatti di Barella e Sensi e l'acquisto di Hakimi, ha necessariamente bisogno di autofinanz ...

