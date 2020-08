Incendio Altofonte, la sindaca: "Abbiamo subito un attentato, dichiariamo stato di calamità" (Di lunedì 31 agosto 2020) Palermo, 31 ago. (Adnkronos) - "Appare chiaro a tutti l'attentato che Abbiamo subito, non sono servite bombe, armi, ma hanno distrutto il nostro territorio. Dichiareremo lo stato di calamità, perché la montagna per noi era vita, ossigeno, acqua e per tanti lavoro. Un attentato che ci costerà carissimo dal punto di vista di risorse e di cuore". Così la sindaca di "Paesaggi e luoghi che Abbiamo percorso con lo sguardo, da bambini, coi nostri figli adesso non ci sono più - dice - L'odore acre del fumo è sui nostri vestiti, sulla nostra pelle, fisso nelle pareti delle nostre case e lì resterà per giorni". "Un pensiero lo voglio rivolgere ai volontari della protezione civile, vigili del fuoco, Croce ... Leggi su iltempo

MediasetTgcom24 : Palermo, vasto incendio ad Altofonte: evacuate le abitazioni #Palermo - RaiNews : Violento incendio ad Altofonte, alle porte di Palermo. Il vento ha spinto le fiamme sulle abitazioni. La sindaca ai… - emergenzavvf : Prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio boschivo ad #Altofonte (PA), dove nella notte sono state eva… - TV7Benevento : Incendio Altofonte, la sindaca: 'Abbiamo subito un attentato, dichiariamo stato di calamità'... - Fredericknapoli : Palermo, vasto incendio ad Altofonte: oltre mille sfollati. Musumeci: “Criminali hanno appiccato il fuoco, atto vio… -