Gli effetti della pandemia: secondo ciclo di appuntamento al Centro Dorso (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – secondo appuntamento del ciclo di incontri avviati dal Centro Dorso per discutere e confrontarsi sugli effetti economici e sociali della pandemia da Covid19. Dopo il convegno svoltosi a luglio, il 4 (alle ore 17.30) e 5 (alle ore 9.00) settembre, in modalità webinar, si terrà la II edizione della summerschool, sul tema “Sviluppo e trasformazione del Mezzogiorno: l’occasione del RecoveryFund”. La due giorni sarà un’ulteriore occasione per studiare le dinamiche del Mezzogiorno, ascoltando le opinioni di manager e studiosi del panorama italiano che dialogheranno con i giovani che hanno preso parte alle edizioni del corso di orientamento “Parliamo ... Leggi su anteprima24

romeoagresti : Alla #Juve nelle ultime ore è stato proposto #Suarez. È un’opzione che va monitorata, in quanto nitida opportunità… - fffitalia : #Verona Gli effetti della Crisi Climatica si fanno sentire, sempre più frequenti e sempre più devastanti. Smettete… - LaStampa : Gli effetti del lockdown su bambini e adolescenti: aumentati mal di testa e ossessioni - FrancescoAbate3 : RT @bettin2015: “Non eravamo abituati a questo” dice Zaia di fronte ai disastri di questi giorni. Ma eravate avvertiti da anni, e avete neg… - PerezPierpaolo : @MolinariRik caro Riccardo il vaccino anticovid sarà sperimentato sulle coloro che impauriti accetteranno di essere… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli effetti Il Coronavirus riprende forza in Calabria: "Gli effetti dell'estate sono andati perduti" Gazzetta del Sud - Edizione Calabria I 1.555 giovani apprendisti assunti durante il lockdown (nell’artigianato veneto)

Sono questi i settori che, nonostante Covid-19, nel periodo che va da marzo a giugno 2020, hanno continuato ad assumere apprendisti. Quattro settori che, da soli, hanno assunto (ed hanno ancora in for ...

Consumi, in fumo 1.900 euro a testa a causa della pandemia (e il Pil crolla ancora)

Nel secondo trimestre del 2020 il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito del 12,8% rispetto al trimestre precedente e del 17,7% nei confronti del secondo ...

Sono questi i settori che, nonostante Covid-19, nel periodo che va da marzo a giugno 2020, hanno continuato ad assumere apprendisti. Quattro settori che, da soli, hanno assunto (ed hanno ancora in for ...Nel secondo trimestre del 2020 il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito del 12,8% rispetto al trimestre precedente e del 17,7% nei confronti del secondo ...