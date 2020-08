Gabriele Corsi e la polemica su Reazione a catena: “Sono turbato” (Di lunedì 31 agosto 2020) Gabriele Corsi si racconta a Vanity Fair: tra la nuova edizione di Deal with it, il sogno di fare nuovamente cinema e la polemica con Reazione a catena, del quale era conduttore Fonte foto: FacebookTorna oggi in tv, sul canale Nove, Gabriele Corsi con la nuova edizione di Deal with it. Il format che mette in scena un gioco nel quale bisogna mostrarsi credibili agli occhi degli altri e saper improvvisare per giungere alla vittoria. Come molti altri programmi, anche questo di canale Nove ha dovuto ridimensionarsi e adattarsi ai protocolli sanitari anti-Covid. Infatti, durante la registrazione dello show tutti hanno dovuto indossare la mascherina, ad eccezione del conduttore e dell’ospite. Inoltre sono stati eseguiti dei test ... Leggi su chenews

