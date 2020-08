Finalmente la decisione sulle mascherine! Ma Arcuri riuscirà a garantirle o il fallimento è assicurato? (Di lunedì 31 agosto 2020) Alla buon’ ora! Avevamo sperato nel rinnovo dell’edilizia scolastica, eravamo proiettati all’idea che gli arredi delle aule sarebbero stati ultra moderni e soprattutto eravamo sicuri del fatto che sarebbero stati conformi per la preservazione della salute anatomica dei ragazzi- di certo non avevamo immaginato che dopo tutto questo tempo la situazione si sarebbe presentata ancora così caotica e confusa e invece… E invece tutto è ancora in alto mare. L’unico aspetto -quantomeno per ora- che si può dire superato è quello dell’utilizzo delle mascherine. Finalmente ci sono riusciti. Il governo è riuscito dopo sei mesi a partorire almeno una decisione, complice il fatto che siano stati costretti perchè oramai non c’è più tempo? Ci sono volute riunioni su ... Leggi su ilparagone

