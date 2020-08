Fall Guys in arrivo su Xbox e Switch? Gli sviluppatori accendono la speranza (Di lunedì 31 agosto 2020) Gli sviluppatori di Fall Guys: Ultimate Knockout hanno affermato che il crossplay è previsto per il gioco e che i porting per Nintendo Switch e Xbox sono una possibilità concreta. Al momento, Fall Guys rimane disponibile solo su PC e PlayStation 4, senza che esista alcun crossplay tra le due versioni del gioco.È stato rivelato che una versione mobile di Fall Guys è in fase di sviluppo in Cina, ma al momento non ci sono notizie ufficiali su altre versioni del gioco in produzione. L'arrivo di Fall Guys su Nintendo Switch e Xbox One sembra quasi scontato, così come lo sembra su PS5 e Xbox Series X.Gli ... Leggi su eurogamer

