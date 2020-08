Bianca Guaccero in barca come una divinità greca: addominali di marmo (Di lunedì 31 agosto 2020) “All’inizio non è stato facile: prendevo il posto di una persona che il programma lo ha fatto nascere, crescere e vivere e so bene che i cambiamenti sono destabilizzanti per il pubblico. Sentivo, però, di dovermi lanciare”, ha esordito così Bianca Guaccero durante una recente intervista a Vanity Fair. Di cosa stava parlando? Del suo esordio a Detto Fatto dopo l’addio della collega Caterina Balivo. Difficile prendere in mano ciò che è stato iniziato da un altro. Eppure Bianca Guaccero ce l’ha fatta, come ha poi proseguito a raccontare: “Non ero una conduttrice e, così, ho pensato di mettere a disposizione il mio bagaglio(…) tutto quello che ho imparato a fare negli ultimi 20 anni. Mi sono buttata senza sapere cosa ne ... Leggi su tuttivip

zazoomblog : Bianca Guaccero arriva l’annuncio che tutti aspettavano: “Felice di tornare…” - #Bianca #Guaccero #arriva #l’annunc… - zazoomblog : Bianca Guaccero la foto di fine estate lascia il segno: «Accidenti che bellezza!» - #Bianca #Guaccero #estate… - GossipItalia3 : Bianca Guaccero, la foto di fine estate lascia il segno: «Accidenti, che bellezza!» #gossipitalianews - RaiDue : ?? Abbiamo scoperto l'identità segreta di @bianca_guaccero: il suo nome in codice è Taralla Baffuta! ?? @JonathanKash… - Pedrojosealcal4 : RT @ApoloniaLover: Che cosa ho appena visto? ?? Separate alla Nascita? ?? @APOLONIAPORN e @bianca_guaccero hanno una Somiglianza Impressionan… -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Guaccero Bianca Guaccero foto di fine estate lascia il segno: «Accidenti, che bellezza!» UrbanPost Una storia da cantare: speciale Sanremo, stasera su Rai1 in replica

Ultimo appuntamento stasera su Rai1, alle 21:25, con Una storia da cantare, il programma, condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, che si chiude con lo speciale dedicato a Sanremo. NOTIZIA di MAR ...

Bianca Guaccero, la foto di fine estate lascia il segno: «Accidenti, che bellezza!»

Riguarderanno l’ultima foto dell’estate i followers di Bianca Guaccero, già nostalgici di scenari da sogno e fresche immagini regalati in questi mesi dalla conduttrice di Detto Fatto. Archiviata la st ...

Ultimo appuntamento stasera su Rai1, alle 21:25, con Una storia da cantare, il programma, condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, che si chiude con lo speciale dedicato a Sanremo. NOTIZIA di MAR ...Riguarderanno l’ultima foto dell’estate i followers di Bianca Guaccero, già nostalgici di scenari da sogno e fresche immagini regalati in questi mesi dalla conduttrice di Detto Fatto. Archiviata la st ...