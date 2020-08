Amo i miei nipoti ma non rinuncerò (di nuovo) alla mia vita (Di lunedì 31 agosto 2020) La ricordo come fosse ieri, quella gioia diffusa e inspiegabile che mi porto ancora nel cuore e che ho provato alla notizia che sarei diventata nonna. La mia bellissima bambina, ora donna e anche mamma, stava per dare alla luce una splendida creatura: mia nipote. Da quel momento tante cose sono cambiate e io sono diventata nonna più volte. Negli ultimi anni il mio cuore si è riempito di orgoglio e felicità perché ho osservato i miei figli crescere e realizzarsi, ho visto i miei nipoti muovere i primi passi, scandire le prime parole, li ho sentiti chiamarmi “nonna” e ho visto la mia famiglia, per la quale un tempo ho sacrificato ogni cosa, allargarsi meravigliosamente. I pranzi della domenica, i viaggi condivisi e i momenti trascorsi con i ... Leggi su dilei

