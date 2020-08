Adele, look giamaicano per il carnevale di Notting Hill: polemiche sui social (Di lunedì 31 agosto 2020) La popstar Adele ha voluto omaggiare il carnevale di Notting Hill con una foto sui social. Quest’anno il grande appuntamento del quartiere di West London è stato cancellato per questioni di sicurezza in tempi di pandemia. Allora la cantante ha postato una foto dove viene ritratta in un bikini con i motivi della bandiera jamaicana mentre sfoggia una pettinatura molto usata dalle donne nere. E i social non hanno tardato: “Appropriazione culturale“. View this post on Instagram Happy what would be Notting Hill Carnival my beloved London A post shared by Adele (@Adele) on Aug 30, 2020 at 3:17pm PDT Il carnevale di ... Leggi su tpi

