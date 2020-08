Un dipinto di Walter Mulino che si intitola “Vita nel 2022”, come lo vedete? (Sic!) (Di lunedì 31 agosto 2020) Una delle fondamentali differenze tra bufale e complottismo la si può spiegare esibendo il meme Un dipinto di Walter Molino che si intitola “Vita nel 2022”, come lo vedete? (Sic!) Un dipinto di Walter Mulino che si intitola “Vita nel 2022”, come lo vedete? (Sic!)Se una bufala è, ovviamente, una plateale menzogna, il Complottismo è rileggere qualcosa che esiste attraverso lo specchio deformante del preconcetto. In questo caso, l’interessante storia della Singoletta, concetto di un mezzo alla Segway o Monopattino antelitteram per ridurre il traffico è stato pervertito e modificato per solleticare i terrori ... Leggi su bufale

Renato Casaro, l'uomo che dipinse il cinema

ROMA – «Dipingere è sempre stata la mia passione. Sono nato con la matita in mano». Si vede così, Renato Casaro, il più grande illustratore italiano di manifesti e locandine cinematografiche, mentre s ...

L’Ultimo uomo che dipinse il cinema | Alla scoperta del documentario su Renato Casaro

L'Ultimo Uomo che Dipinse il Cinema: la nostra intervista al regista Walter Bencini, che ha diretto il bel documentario su Renato Casaro. Lo trovate in digital su CHILI.

