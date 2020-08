SBK Aragon, Rinaldi: 'Possiamo essere ancora più veloci di così' (Di domenica 30 agosto 2020) Quarto in Gara 1 a 5'3 da Jonathan Rea. Ottavo in Superpole Race e quinto in Gara 2 , a 1'2 da Scott Redding e 3'1 dal terzo classificato, Alvaro Bautista. Questo il ruolino di marcia con cui Michael ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

igorducati : RT @corsedimoto: SUPERBIKE - Chaz #Davies chiude il primo week-end #Superbike ad #Aragon con un doppio podio. Fra pochi giorni riproverà a… - corsedimoto : SUPERBIKE - Chaz #Davies chiude il primo week-end #Superbike ad #Aragon con un doppio podio. Fra pochi giorni ripro… - motosprint : #SBK #Aragon, #Rinaldi: “Possiamo essere ancora più veloci di così” ?? - 24oresport : Davies: 'Sono partito così male che ho dovuto rifare il lavoro!' Il britannico chiude il Round di Aragon con due p… - marcofeltracco : RT @SkySportMotoGP: SBK 2020 ad Aragon (Spagna): Rea vince Gara-2. I risultati #SkyMotori #AragonWorldSBK #WorldSBK -