Pierluigi Diaco lite a RTL 102.5 con Giusi Legrenzi: «Il tuo tono non mi piace affatto» [VIDEO] (Di domenica 30 agosto 2020) Ancora una volta Pierluigi Diaco nella bufera. Lo scontro che lo ha visto protagonista non è avvenuto però negli studi di Io e te, programma di Raiuno da lui condotto, ma nella radio presso cui questi lavora, Rtl 102.5. Alla trasmissione Non stop News, durante lo spazio dedicato all’attualità, Diaco ha avuto un alterco con la collega Giusi Legrenzi alla presenza del giornalista Davide Giacalone. Il motivo? Posizioni divergenti sul Coronavirus. leggi anche l’articolo —> Daniela Santanchè, show al Twiga: «Non potete ballare, io e Briatore siamo armi di distrazione di massa» Pierluigi Diaco lite a RTL 102.5 con Giusi ... Leggi su urbanpost

Ferrucc66935382 : Rispetto per il lavoro altrui zero. Da questo video si evince tutto. Un’ospitalità meravigliosa. Pierluigi Diaco sf… - SerieTvserie : Scontro tra Pierluigi Diaco e Giusi Legrenzi in diretta su RTL 102.5: i due giornalisti sospesi dalla radio? (VIDEO) - tvblogit : Scontro tra Pierluigi Diaco e Giusi Legrenzi in diretta su RTL 102.5: i due giornalisti sospesi dalla radio? (VIDEO) - gigio_muffin : ma esiste in tv o sui giornali qualcuno di più odioso di Pierluigi Diaco? Mission Impossible - marco_santoro_ : RT @GiusCandela: Non solo tv, scontro in radio tra Pierluigi Diaco e Giusy Legrenzi. Bel clima a Rtl! #rtl #rtl1025 -