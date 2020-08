NBA Playoff 2020, dominio Boston: Toronto mai in partita, Celtics avanti 1-0 (Di domenica 30 agosto 2020) Boston va avanti e non si volta mai contro Toronto, aggiudicandosi gara-1 di questa semifinale. Da segnalare per i Celtics le prestazioni di Marcus Smart (21 punti con 5 triple a bersagli), Jayson Tatum (21 punti) e Kemba Walker (18 punti). Tra le fila dei campioni in carica l’ultimo ad abdicare è Serge Ibaka, top scorer dei canadesi con 15 punti e 9 rimbalzi. Subito in salita la serie per coach Nurse, che ha ora 48 ore per attuare i giusti cambiamenti in vista di gara-2. CRONACA – Un match che si prospettava come una battaglia è invece un inno all’aggressività dei Celtics, che con un’ottima difesa e una circolazione perfetta non hanno mai permesso scampo all’attacco e alla retroguardia canadese. Il primo quarto si chiude sul 39-23 e da ... Leggi su sportface

