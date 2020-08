Migranti: barca esplode nel crotonese, 4 morti e due dispersi. Altri 450 sbarcano a Lampedusa. Musumeci: 'Conte convochi Cdm' (Di domenica 30 agosto 2020) I nuovi sbarchi a Lampedusa riaccendono la polemica politica. Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, lancia un appello al premier Conte: "convochi subito il Consiglio dei ministri per ... Leggi su tg.la7

Sono stati recuperati i corpi senza vita di quattro migranti, tra cui una donna, che erano a bordo del barcone sul quale si è sviluppato un incendio seguito da un'esplosione. I feriti sono cinque: du ...Un'imbarcazione con una ventina di migranti a bordo ha preso fuoco, per cause ancora da accertare, mentre erano in corso le operazioni di trasbordo dei profughi su unità navali della Capitaneria di po ...