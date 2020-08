Maltempo, un albero ha schiacciato una tenda da campeggio a Massa. Morte due sorelline (Di domenica 30 agosto 2020) AGI - Muoiono a 3 e 14 anni, in vacanza, travolte da un albero, un pioppo alto circa quattro metri e mezzo, caduto nelle prime ore di questa mattina, in seguito ad un violento nubifragio e ad una tromba d'aria. È successo a Marina di Massa (Massa Carrara), nel camping "Verde Mare", nella zona di via Cacciatore, dove una famiglia di cinque persone, di origini marocchine ma da anni residente in provincia di Torino, si trovava da alcuni giorni per trascorrere un periodo di ferie in Toscana. Secondo quanto ricostruito, la famiglia, approfittando del bonus vacanze del Governo, aveva affittato un bungalow in località Partaccia, nel campeggio Verde Mare, e aveva montato accanto una tenda su cui si è abbattuto il pioppo di oltr 4 metri divelto da una tromba d'aria, ... Leggi su agi

