L'ultimo post di Chadwick Boseman è da record: il tweet con più like di sempre

L'ultimo post pubblicato sull'account Twitter di Chadwick Boseman è entrato nella storia del social media: è il messaggio con più like di sempre per Twitter, che lo ha prontamente annunciato sui propri canali. Il post in questione è quello che la famiglia dell'attore ha pubblicato per annunciare la sua prematura scomparsa. Boseman ha interpretato il Re del Wakanda nell'Universo Marvel (l'abbiamo conosciuto e apprezzato come Black Panther). Al momento, il post ha ottenuto 6,8 ...

